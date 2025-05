Messico, profondamente addolorati per vittime incidente nave

agenzia

Afferma la presidente Claudia Sheinbaum

MEXICO CITY, 18 MAG – La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, si è detta “profondamente addolorata” per la perdita di due membri dell’equipaggio della nave della Marina militare che si à schiantata contro il ponte di Brooklyn a New York. “Siamo profondamente addolorati per la perdita di due membri dell’equipaggio della nave scuola Cuauhtemoc”, ha scritto sui social media.

