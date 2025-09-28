Messico, proteste e incendi a 11 anni da caso Ayotzinapa

agenzia

Molotov e assalto al Palazzo di Giustizia di Iguala

CITTÀ DEL MESSICO, 28 SET – Membri della Federazione degli studenti contadini e socialisti del Messico (Fecsm) hanno lanciato bombe molotov e incendiato tre camionette davanti al Palazzo di Giustizia di Iguala, nello Stato messicano di Guerrero, nel corso delle manifestazioni per l’11/o anniversario della scomparsa dei 43 studenti di Ayotzinapa. Secondo i media locali, ieri sera decine di manifestanti sono scesi da 13 autobus e hanno tentato di abbattere la recinzione dell’edificio, accusato di aver occultato alcuni video chiave sulla notte del 26-27 settembre 2014, quando avvenne la sparizione dei 43 studenti. I giovani hanno usato i veicoli sequestrati per sfondare due cancelli e dato fuoco ai mezzi senza la presenza della polizia. In parallelo, i familiari delle vittime hanno organizzato un incontro per chiedere “giustizia e verità”. Il portavoce Melitón Ortega ha denunciato “11 anni di impunità” e chiesto alla presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, di ascoltare le famiglie, definendo le proteste “frutto dell’esasperazione e non della provocazione”.

