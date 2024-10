Messico, si dimettono otto giudici della Corte Suprema

agenzia

In opposizione alla riforma giudiziaria

CITTÀ DEL MESSICO, 30 OTT – Otto degli 11 giudici della Corte Suprema del Messico hanno presentato le dimissioni a seguito di controverse riforme giudiziarie. Lo ha comunicato la Corte Suprema. “Gli otto giudici – si legge in una nota – si sono rifiutati di prendere parte alle contestate elezioni che renderanno il Messico l’unico paese al mondo a selezionare tutti i suoi giudici tramite voto popolare”. Gli otto giudici della Corte Suprema del Messico hanno rassegnato le loro dimissioni (con effetto dal 31 agosto 2025) come stabilito dalla riforma della giustizia per i magistrati che si rifiutano di partecipare alle elezioni popolari del prossimo anno. Le dimissioni sono arrivate allo scadere del termine entro il quale giudici e magistrati dovevano dichiarare la loro intenzione di candidarsi o meno al voto popolare messo in calendario il primo giugno del prossimo anno. Se oggi non si fossero dimessi, gli otto giudici della Corte Suprema avrebbero perso il diritto alla loro pensione. Come la stessa Corte Suprema ha fatto sapere in un comunicato, le dimissioni sono state notificate al Senato messicano. La maggior parte dei giudici che si sono dimessi si oppone alla riforma della giustizia voluta dalla presidente Claudia Sheinbaum e dal suo predecessore Andrés Manuel López Obrador, che ha fatto del Messico il primo paese a eleggere tutti i suoi giudici tramite il voto popolare. La Corte Suprema discuterà martedì prossimo un progetto di sentenza del giudice Juan Luis González, uno degli otto dimissionari, che propone di invalidare parzialmente l’emendamento approvato a settembre dal Parlamento.

