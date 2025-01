Messico, trovati 72 corpi in fosse clandestine nel Chihuahua

agenzia

Utilizzate dal cartello La Línea per far sparire le prove

CITTÀ DEL MESSICO, 28 GEN – La Procura dello stato messicano di Chihuahua ha riferito che sono stati rinvenuti 72 cadaveri in fosse clandestine nel comune di Casas Grandes. La scoperta è stata effettuata nella proprietà conosciuta come ‘El Willy’, in un terreno denominato ‘Ignacio Zaragoza’. Il luogo è stato scoperto dopo l’arresto di Pablo ‘N’, noto come ‘El Peluchín’, che avrebbe fornito informazioni ai membri delle forze federali. Secondo la Procura, le fosse trovate sono almeno 46 fosse e le indagini indicano che i membri del cartello La Línea utilizzavano il luogo per nascondere i corpi degli avversari assassinati, nonché delle vittime di estorsioni e rapimenti, allo scopo di far sparire le prove.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA