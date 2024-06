Messico, ‘turismo contribuirà 16% al Pil entro un decennio’

agenzia

Secondo le proiezioni del World Travel and Tourism Council

CITTÀ DEL MESSICO, 26 GIU – Il Messico ha un futuro promettente come potenza turistica e le proiezioni prevedono un contributo di questo settore al Prodotto interno lordo (Pil) del 16% entro il 2034, che rappresenterà più di 354 miliardi di dollari e 9,3 milioni di posti di lavoro. Lo ha affermato Julia Simpson, presidente e amministratrice delegata del World Travel and Tourism Council. In conferenza stampa, Simpson ha espresso fiducia che la prossima presidente del Paese, Claudia Sheinbaum, rafforzerà la promozione internazionale delle attrazioni turistiche messicane per consolidare questa tendenza. Alla fine del 2023, i settori dei viaggi, alberghiero, della ristorazione e dell’industria del tempo libero hanno contribuito con 261,6 miliardi di dollari, pari al 14,4% del Pil ed hanno creato 7,3 milioni di posti di lavoro in tutto il Paese.

