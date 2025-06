Messico,Sheinbaum presenta a Congresso riforma Guardia Nazionale

agenzia

Il capo della maggioranza, 'l'obiettivo è costruire la pace'

CITTÀ DEL MESSICO, 10 GIU – La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha inviato al Congresso il progetto della nuova legge sulla Guardia Nazionale. L’iniziativa riforma anche nove leggi già esistenti relative alle forze armate, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza pubblica nei territori e nelle comunità con i più alti livelli di violenza e criminalità, nonché nei luoghi in cui non sono presenti forze di polizia. “Questo provvedimento legislativo, o questo pacchetto legislativo – ha spiegato Ricardo Monreal, leader di Morena, il partito che detiene la maggioranza alla Camera dei Deputati – mira a costruire la pace su tutto il territorio nazionale attraverso una strategia completa per la sicurezza pubblica basata su prevenzione, intelligence e coordinamento, anche a livello internazionale, al fine di recuperare lo spazio pubblico e ampliare le opportunità di sviluppo per la popolazione”.

