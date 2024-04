Metsola, con il Patto sui migranti l’Ue ha fatto la storia

agenzia

'Creato un quadro legislativo tra solidarietà e responsabilità'

BRUXELLES, 10 APR – “Abbiamo fatto la storia, abbiamo creato un solido quadro legislativo per gestire la migrazione e l’asilo nell’Ue. Sono passati più di dieci anni di lavoro. Ma abbiamo mantenuto la parola data, e trovato un equilibrio tra solidarietà e responsabilità. Questa è la via europea”. Lo ha detto su X la presidente dell’Eurocamera, Roberta Metsola, al termine del voto al Pe sul Patto per la Migrazione e l’Asilo.

