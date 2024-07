Metsola, grazie della fiducia,sarà un Parlamento per tutti

agenzia

'Trarre insegnamenti dalle lezioni del passato'

STRASBURGO, 16 LUG – “Grazie della vostra fiducia. Sarà un parlamento per tutti in Europa, per rispettare le promesse dei padri fondatori”. Lo ha detto la presidente dell’Eurocamera, Roberta Metsola, dopo la sua rielelezione alla guida del Parlamento europeo. “Sono convinta che la nostra sia un’Europa per tutti, che tra insegnamenti dalle lezioni del passato e dagli ideali che non sono scomparsi”, ha aggiunto Metsola. Metsola è stata confermata alla guida dell’Eurocamera con una maggioranza record della Plenaria. Metsola infatti è stata eletta con 562 sì su 699 votanti

