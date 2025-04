Metsola, ‘l’Europa piange Francesco, il Papa del popolo’

agenzia

Il cordoglio della presidente del Parlamento Ue

BRUXELLES, 21 APR – “L’Europa piange la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco. Il suo sorriso contagioso ha conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Il “Papa del popolo” sarà ricordato per il suo amore per la vita, la speranza nella pace, la compassione per l’uguaglianza e la giustizia sociale. Che riposi in pace”. Lo scrive sui social la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola.

