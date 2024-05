Mezzaluna rossa iraniana smentisce ritrovamento elicottero

agenzia

Irna, le ricerche continuano

ROMA, 19 MAG – La società iraniana della Mezzaluna rossa ha smentito la notizia del ritrovamento dell’elicottero di Raisi. Lo riferisce l’agenzia Mehr, citata dalla Tass. “La notizia del ritrovamento dell’elicottero con a bordo Raisi e altri passeggeri non è vera. Le operazioni di ricerca continuano”, scrive l’agenzia Irna. In precedenza, la Tv di Stato, Press TV, aveva riferito che i soccorritori avevano trovato l’elicottero. In seguito, l’emittente ha cancellato l’articolo in questione dal suo canale Telegram.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA