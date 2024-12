Michael Moore, giusta rabbia contro le assicurazioni sanitarie

agenzia

'Al 1.000 per cento, voglio alimentarla'

NEW YORK, 14 DIC – La rabbia verso le compagnie assicurative sanitarie è “giustificata al 1.000 per cento”. Lo dice il regista premio Oscar Michael Moore intervendo sull’uccisione dell’amministratore delegato di UnitedHealthCare. “Alcuni hanno condannato la rabbia emersa. Io non sono fra questi. La rabbia è giustificata al 1.000 per cento. Da tempo i media ne parlano, non è una novità. Sta bollendo e non intendo frenarla o chiedere alla gente di stare in silenzio. Voglio versare benzina sulla rabbia”, ha aggiunto.

