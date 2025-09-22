Migliaia di evacuati nelle Filippine in attesa del tifone Ragasa

agenzia

In allerta anche Taiwan, Cathay airlines cancella 500 voli

MANILA, 22 SET – Oltre 10.000 sfollati si sono rifugiati in scuole e centri di raccolta nelle Filippine, mentre le forti piogge e i venti di burrasca del super tifone Ragasa hanno già sferzato l’estremo nord del Paese. Il tifone, che sta aumentando di potenza mentre procede in rotta di collisione con la Cina meridionale, dovrebbe toccare terra sulle isole Babuyan, a circa 740 chilometri a sud di Taiwan. Al centro della tempesta sono stati segnalati venti massimi sostenuti di 215 chilometri orari, con raffiche che hanno raggiunto i 265 chilometri orari mentre si spostava verso ovest, in direzione delle isole Babuyan, ha dichiarato il servizio meteorologico nazionale. A Taiwan, il servizio meteorologico statale ha previsto la possibilità di “piogge estremamente forti” nella parte orientale del Paese. La compagnia aerea di Hong Kong Cathay Pacific ha dichiarato di prevedere la cancellazione di oltre 500 voli a causa dell’imminente impatto del super tifone Ragasa sul centro finanziario cinese. “A partire dalle 18:00 di domani, 23 settembre (le 9 in Italia), i voli passeggeri di Cathay Pacific in arrivo e in partenza dall’aeroporto internazionale di Hong Kong cesseranno le operazioni fino alla ripresa durante le ore diurne di giovedì”, ha dichiarato una portavoce della compagnia aerea in una conferenza stampa. “Si prevede attualmente la cancellazione di oltre 500 voli”.

