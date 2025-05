Migliaia di persone marciano in Germania contro l’estrema destra

agenzia

Ricorso Afd contro decisione di etichettarlo 'gruppo estremista'

BERLINO, 11 MAG – Migliaia di persone hanno protestato oggi in tutta la Germania contro l’estrema destra, mentre il partito AfD ha presentato un ricorso contro la decisione di etichettarlo come gruppo “estremista”. La scorsa settimana, i servizi segreti interni tedeschi hanno classificato il partito anti-immigrazione Alternativa per la Germania (Afd) come gruppo “estremista di destra”, accusandolo di voler minare la democrazia del Paese. Oggi, manifestanti anti-Afd hanno marciato in 60 località in tutta la Germania, in seguito a un appello del gruppo “Insieme contro la destra”. A Berlino, 3.000 manifestanti si sono radunati davanti alla Porta di Brandeburgo, secondo la polizia. Gli organizzatori hanno stimato l’affluenza a 7.000 persone. “Insieme contro il fascismo”, è stato lo slogan. “L’AfD non è un partito normale e non dovrebbe essere trattato come tale”, ha dichiarato il gruppo organizzatore sul suo sito web. “È giunto il momento di valutare seriamente la messa al bando del gruppo”. L’AfD, tuttavia, sta crescendo in popolarità. Alle elezioni di febbraio è arrivata seconda solo ai conservatori del nuovo cancelliere Friedrich Merz.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA