Migranti: la Tunisia sventa tre partenze verso l’Italia

agenzia

Arrestate a Sfax 28 persone tra intermediari e organizzatori

TUNISI, 02 APR – La Guardia costiera tunisina ha bloccato tre tentativi di migrazione irregolare, soccorrendo 50 subsahariani, a bordo di varie imbarcazioni, al largo della regione di Sfax. Lo ha reso noto la Direzione generale della Guardia nazionale di Tunisi in un comunicato dando conto anche dell’arresto, in una distinta azione preventiva, sempre nella regione di Sfax, di 28 persone, accusate a vario titolo di essere implicati nel traffico di esseri umani come organizzatori e intermediari. Durante le operazioni sono state sequestrate imbarcazioni in metallo, motori fuoribordo e una certa quantità di carburante, conclude la nota.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA