Migranti: Tunisia blocca 28 partenze verso Italia

agenzia

1178 soccorsi in mare, recuperati due corpi. Arresti a Sfax

TUNISI, 24 MAR – La Guardia costiera tunisina ha sventato 28 tentativi di migrazione irregolare intercettando al largo della regione di Sfax 1178 persone, in gran parte dell’Africa subsahariana, eccetto 18 tunisini, a bordo di diverse imbarcazioni. Lo ha reso noto la direzione della Guardia nazionale di Tunisi, precisando che durante le operazioni di salvataggio sono stati recuperati anche due cadaveri. Sempre nell’ambito della lotta al fenomeno della migrazione irregolare la Guardia nazionale ha arrestato a Sfax 9 persone con l’accusa di essere implicate nel traffico di esseri umani, come organizzatori di traversate illegali o mediatori. La stessa fonte fa sapere di aver proceduto al sequestro di 15 imbarcazioni in metallo, 25 motori per barche e una certa quantità di carburante.

