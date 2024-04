Migranti: Tunisia blocca 31 partenze verso Italia

agenzia

Soccorsi 1335 subsahariani. Arresti e sequestri di imbarcazioni

TUNISI, 04 APR – La Guardia costiera tunisina ha sventato 31 operazioni di migrazione irregolare, intercettando e soccorrendo 1.335 subsahariani a bordo di diverse imbarcazioni al largo di Sfax. Lo rende noto la direzione della Guardia nazionale di Tunisi su Facebook aggiungendo che in un contesto collegato, gli agenti della Guardia nazionale hanno tratto in arresto, nella regione di Sfax, 8 persone con l’accusa di essere coinvolti a vario titolo nel traffico di esseri umani, e sequestrato 14 barche in metallo, 23 motori marini e una certa quantita di carburante. La stessa fonte dà conto di un’altra operazione a Jebeniana che ha consentito l’arresto di altre 4 persone, con le stesse accuse, e il sequestro di altre 2 barche artigianali. (ANSA)

