Migranti: Tunisia sventa altre 30 partenze verso l’Italia

Salvate 614 persone, recuperati due corpi

TUNISI, 24 MAR – Prosegue senza sosta l’attività delle autorità tunisine nella lotta al fenomeno della migrazione irregolare. La Guardia costiera tunisina ha bloccato 30 tentativi di partenze, soccorrendo 614 persone, tutte di Paesi subsahariani, eccetto due di cittadinanza tunisina, a bordo di diverse imbarcazioni al largo di Sfax. Lo ha reso noto in un comunicato la Direzione della Guardia nazionale di Tunisi, aggiungendo che durante le operazioni di salvataggio sono stati recuperati anche due cadaveri. La stessa fonte ha annunciato che uomini della Guardia nazionale, congiuntamente ad altre forze di polizia, hanno arrestato, sempre nella regione di Sfax 22 persone, tra cui organizzatori e mediatori, implicati a vario titolo nel traffico di esseri umani. Nella regione di Sfax, ove centinaia di candidati migranti subsahariani dimorano in tende di fortuna, in attesa di cogliere l’opportunità per partire illegalmente verso l’Italia, la Guardia nazionale ha smantellato 437 di queste tende e sequestrato 27 imbarcazioni, 3 motori marini e una certa quantità di carburante. (ANSA)

