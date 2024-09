agenzia

'Barca esposta a onde alte e forti venti'

TUNISI, 09 SET – “Alarm Phone è in contatto con un gruppo di circa 120 persone in difficoltà nel Mediterraneo centrale, al largo di Sfax, in Tunisia. La barca è alla deriva ed esposta a onde alte e forti venti”. “Le persone temono per la propria vita! Le autorità sono informate e serve soccorso immediato”, scrive Alarm Phone su X.

