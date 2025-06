Milei al Muro del pianto prega per il ritorno degli ostaggi

agenzia

Voglio che si sappia, starò sempre sempre dalla parte di Israele

BUENOS AIRES, 10 GIU – Il presidente, Javier Milei, insieme all’ambasciatore argentino in Israele, Axel Wahnish, ha visitato il Muro del Pianto a Gerusalemme e ha recitato una preghiera per il ritorno degli ostaggi tenuti prigionieri da Hamas. In un video diffuso dalla Casa Rosada, si vede Milei accolto da una folla pregare accanto a Wahnish. A commento del filmato il capo di Stato argentino aggiunge: “Voglio che si sappia che quanto faccio per Israele lo faccio col cuore, perché credo sia la causa giusta per l’Occidente e sarò sempre dalla vostra parte. Viva la libertà”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA