Milei al Vertice per la Pace, ‘massimo sostegno a Zelensky’

"Non c'è prosperità senza libero scambio e senza pace"

BUENOS AIRES, 15 GIU – Il presidente dell’Argentina, Javier Milei, ha ribadito il “massimo sostegno” all’Ucraina da parte del suo governo in quanto “come difensori dell’idea di libertà ripudiamo qualsiasi forma di violenza, ma, in particolare, ripudiamo la guerra come meccanismo illegittimo per risolvere i conflitti tra le nazioni”. Lo ha detto partecipando al Vertice per la Pace di Lucerna dove ha affermato che “esiste una relazione diretta tra pace, commercio e prosperità”. “Non c’è prosperità economica senza libero scambio, e non c’è libero scambio se non c’è pace. Il libero scambio è naturalmente pacifico”, ha aggiunto. Milei, che aveva invitato il presidente ucraino al suo insediamento, ha concluso il suo intervento affermando che “l’Argentina sarà sempre impegnata a difendere le idee che hanno fatto grande l’Occidente”, e che “la pace tra nazioni libere non è solo un dovere morale, ma la condizione necessaria per la prosperità”.

