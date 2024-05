Milei annuncia la band del suo primo show come presidente

agenzia

La Banda Liberal sarà composta da deputati e amici

BUENOS AIRES, 22 MAG – Dopo il sorprendente annuncio dato ieri che il presidente argentino Javier Milei avrebbe tenuto uno show musicale a puro rock al margine della presentazione del suo ultimo libro, emergono adesso dettagli anche sulla composizione della band che accompagnerà il capo dello Stato. Con Milei alla voce solista, saranno sul palco dell’iconico Luna Park di Buenos Aires – antico tempio della boxe argentina – il deputato nazionale Alberto ‘Bertie’ Benegas Lynch alla batteria, il fratello di quest’ultimo alla chitarra, e il biografo e amico del presidente, Marcelo Duclos, al basso. Il quartetto è stato battezzato ‘La Banda Liberal’, in riferimento all’ideologia che caratterizza i quattro, e come ulteriore dettaglio è trapelato che la pelle della cassa della batteria sarà personalizzata con un ritratto di Ludwig Von Mises, economista della scuola austriaca di cui il presidente è fervente ammiratore. Non sarà la prima volta che Milei canta in pubblico. Il presidente argentino spesso inizia i suoi comizi e le sue presentazioni intonando le prime strofe di una canzone intitolata “Panic Show”, del gruppo ‘La Renga, e diventata ormai un vero e proprio inno. Il tema inizia con la frase “Salve a tutti, sono il leone”, e si dà per scontato che sarà uno dei temi in scaletta. Il leader ultra libertario ha ammesso più volte di aver cantato in gioventù in una band di cover dei Rolling Stones, il suo gruppo preferito, e di non aver mai abbandonato questa passione.

