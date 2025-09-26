Milei incontra Netanyahu a New York, focus sugli ostaggi a Gaza

agenzia

Con Israele rafforzati cooperazione e rapporti bilaterali

BUENOS AIRES, 25 SET – Il presidente argentino Javier Milei ha incontrato il primo ministro israeliano Benjamín Netanyahu a margine della 80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Lo rende noto la Casa Rosada in un comunicato diffuso ai media sottolineando che al centro del colloquio c’è stata la situazione degli ostaggi trattenuti a Gaza da quasi due anni. Milei ha ribadito il “fermo impegno” a collaborare per la loro liberazione e la disponibilità a lavorare con Israele in tutte le sedi necessarie. Secondo il capo di Stato argentino, l’incontro ha permesso anche di “scambiare visioni sulla cooperazione scientifica e tecnologica” e di riaffermare la volontà comune di “rafforzare i legami di amicizia e collaborazione tra Argentina e Israele”. Dopo il vertice, Milei ha ricevuto un premio dall’organizzazione B’nai B’rith e si è incontrato con il presidente del Congresso mondiale ebraico, Donald S. Lauder, e con il direttore del Consiglio ebraico latinoamericano, Claudio Epelman, prima di rientrare a Buenos Aires.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA