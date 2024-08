Milei, ‘niente più debito estero per l’Argentina’

agenzia

Per ora mantiene il tetto di spesa e non libera il cambio

BUENOS AIRES, 14 AGO – Il presidente argentino, Javier Milei, ha assicurato oggi che il suo governo non si accollerà nuovo debito estero. Non sono disposto a “svalutare la moneta per rovinare gli argentini” ha detto, annunciando anche cambiamenti drastici nel bilancio nazionale per garantire un deficit zero. “La nostra metodologia si chiamerà ‘deficit zero’ e implica che il risultato finanziario sia zero, quindi l’Argentina smette di indebitarsi”, ha detto. Milei ha anche elogiato i suoi ministri, definendoli “giganti”, sottolineando che il suo modello economico viene definito nel mondo “il miracolo argentino”, in riferimento all’elogio fatto dall’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump qualche giorno fa. “Nessuno ha più voglia di me di eliminare il cambio fisso”, ha aggiunto al Consiglio delle Americhe – un forum di imprenditori – ma ha chiarito che farlo senza risolvere i problemi di fondo genererebbe “un problema più grande”. Secondo le stime dell’Osservatorio del debito sociale dell’Università Cattolica Argentina (UCA) nel primo trimestre dell’anno, la povertà in Argentina ha raggiunto il 55% della popolazione, il livello più alto dal 2002. Ad essere colpiti sono soprattutto i bambini, 1,8 milioni nella prima metà del 2023, 250 mila in più rispetto al 2022, come riferisce un rapporto dell’Unicef pubblicato lunedì scorso.

