Milei presenta il Piano nucleare argentino

'Intendiamo essere pionieri' ha assicurato il presidente

BUENOS AIRES, 20 DIC – Il presidente Javier Milei ha annunciato il Piano nucleare argentino, insieme al capo di gabinetto dei suoi consiglieri, il fisico ed economista Demian Reidel ed al Direttore Generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, l’AIEA, Rafael Mariano Grossi. “Si genererà in tutto il mondo un rinascimento dell’energia nucleare” ha esordito Milei presentando il progetto alla Casa Rosada ed aggiungendo subito dopo che “non solo non rimarremo indietro, ma intendiamo essere pionieri”. Il presidente argentino ha poi annunciato che Reidel “sarà il coordinatore” del progetto, che prevede la costruzione di un reattore ad Atucha e lo sviluppo delle riserve di uranio riporta il quotidiano El Clarín. Oltre a Reidel, il Consiglio Nucleare Argentino sarà composto dal capo di Gabinetto, Guillermo Francos, dal ministro della Difesa, Luis Petri e dal presidente della Commissione Nazionale per l’Energia Atomica, Germán Guido Lavalle. “(Milei) ha presentato un piano ambizioso che segna una pietra miliare del sistema energetico argentino e mondiale”, ha detto Reidel, assicurando che “ci darà sovranità energetica, ci permetterà di esportare questa tecnologia nel mondo” e promettendo che “i blackout saranno solo un brutto ricordo”.

