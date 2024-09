Milei si sostituisce al ministro e presenta la legge di Bilancio

agenzia

Parte dell'opposizione diserta lo 'show liberista' in Parlamento

BUENOS AIRES, 15 SET – Il presidente Javier Milei presenterà stasera nel parlamento argentino la legge programmatica di Bilancio 2025. Si tratta di una presentazione senza precedenti, dato che il responsabile di questo compito in passato è sempre stato il ministro dell’Economia. Luis Caputo, responsabile del dicastero economico di Milei, si è invece limitato ad inviare a deputati e senatori il documento in cui ha delineato le linee principali del Bilancio 2025, che si baserà sulla stabilità macroeconomica e sulla ratifica del deficit zero. Grande l’attesa per il discorso di Milei, previsto alle 21 orario di Buenos Aires e che sarà trasmesso dalla televisione di stato, al pari delle polemiche, con circa la metà dei deputati dell’opposizione che hanno descritto la novità come “uno show liberista” e hanno annunciato che non si recheranno in aula. “Andrò in Parlamento per spiegare quali sono le basi del deficit zero e per porre fine una volta per tutte al cancro che sono il deficit fiscale, la crisi fiscale e il disastro macroeconomico che ha gettato l’Argentina nella povertà” ha dichiarato Milei.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA