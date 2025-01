Milei sosterrà González Urrutia se arriverà al potere

agenzia

Ma non interverrà sul suo ritorno in Venezuela

BUENOS AIRES, 05 GEN – In una serie di incontri con il leader dell’opposizione venezuelana, Edmundo González Urrutia, il governo argentino ha promesso di aiutarlo se riuscirà ad assumere il comando del suo Paese venerdì prossimo, quando è prevista l’inaugurazione presidenziale dopo le elezioni del 28 luglio. Le forze di sicurezza argentine, tuttavia, hanno informato l’ex candidato che non saranno coinvolte nel suo rientro a Caracas. González Urrutia è in esilio in Spagna da quando il conflitto in Venezuela si è aggravato dopo le votazioni, quando il governo di Nicolás Maduro è riuscito a mantenere il potere nonostante le denunce della comunità internazionale. Il presidente dell’Argentina, Javier Milei, considera prioritario sostenere l’opposizione venezuelana, guidata da María Corina Machado, che vive nascosta per proteggersi dalle ritorsioni. Ieri, alla Casa Rosada, il capo dello Stato ha promosso l’accoglienza di González Urrutia, che ha scelto l’Argentina come prima destinazione del suo tour latinoamericano e Milei come primo interlocutore prima di recarsi in Uruguay per incontrare il presidente Luis Lacalle Pou.

