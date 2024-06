Milei,’sono la talpa dentro lo Stato, lo distruggo dall’interno’

agenzia

'Sono qualcosa di simile a Terminator'

BUENOS AIRES, 06 GIU – “Sono la talpa dentro lo Stato, lo distruggo dall’interno”. Lo ha dichiarato il presidente argentino, Javier Milei, in un’intervista a un sito di notizie Usa, paragonandosi a Terminator. “È come essere infiltrati nelle fila nemiche: la riforma dello Stato deve essere fatta da qualcuno che odia lo Stato, e io lo odio così tanto che pur di distruggerlo sono disposto a sopportare ogni tipo di menzogna, calunnia, insulto, sia su di me che sui miei cari, che sono mia sorella, i miei cani e i miei genitori”, ha aggiunto il leader ultra-liberale all’intervistatore della Free Press. In un altro passaggio dell’intervista, Milei si è definito come una persona che proviene da “un futuro apocalittico per evitarlo”. “Qualcosa di simile a Terminator”, ha scherzato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA