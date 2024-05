Milioni di persone a San Paolo per la parata Lgbt+ più grande

agenzia

In Brasile il popolo arcobaleno richiama 'al voto consapevole'

SAN PAOLO, 31 MAG – Milioni di persone sono attese domenica sull’avenida Paulista, la strada più iconica di San Paolo, per la ventottesima edizione della parata Lgbt+ più grande del mondo. Entrata a far parte del Guinness dei primati nel 2006, dopo aver registrato la partecipazione di 2,5 milioni di persone, la manifestazione di San Paolo è andata crescendo negli anni, toccando i quattro milioni di presenze nel 2023. Il titolo dell’iniziativa 2024, in vista delle elezioni amministrative di ottobre, è un richiamo ad un voto consapevole: “Basta con la negligenza e il regresso in Parlamento: votate consapevolmente per i diritti della popolazione Lgbt+”.

