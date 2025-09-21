Miller, ‘nemici non ci fermeranno, vinceremo per Charlie’

agenzia

'Non sanno cosa hanno risvegliato, luce batterà tenebre'

NEW YORK, 21 SET – “Finiremo il suo lavoro e raggiungeremo la vittoria in suo nome. La luce batterà le tenebre: vinceremo.”. Lo detto Stephen Miller, il vice capo di gabinetto e consigliere di Donald Trump, intervenendo ai funerali di Charlie Kirk. “I nostri nemici non possono capire la nostra forza, la nostra determinazione e la la nostra passione. Non possono neanche immaginare la forza che hanno risvegliato. pensate di aver ucciso Kirk invece lo avete reso immortale. Non ci potere fermare”, ha aggiunto Miller. “Non sapete quanto siamo determinati a salvare la civiltà, l’occidente e questa repubblica”, ha aggiunto. “Ti renderemo orgoglioso”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA