Ministra giustizia Usa chiede pena di morte per Mangione

agenzia

Bondi, 'l'ho chiesto ai pm, basta crimini violenti'

NEW YORK, 01 APR – La ministra della giustizia americana Pam Bondi chiede la pena di morte per Luigi Mangione, il killer di Brian Thompson, l’amministratore delegato di United Healthcare. “L’uccisione di Brian Thompson, un innocente padre di due figli, è stato un assassinio premeditato e a sangue freddo che ha scioccato l’America. Ho chiesto ai pm di chiedere la pena di morte in questo caso, portando avanti l’agenda del presidente Trump che punta a fermare i crimini violenti”, ha detto Bondi.

