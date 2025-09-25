Ministro danese, attacco ibrido è opera di professionista

agenzia

'Sappiamo come abbattere i droni ma non esiste minaccia diretta'

ROMA, 25 SET – Il ministro della Difesa Troels Lund Poulsen ha affermato, in una conferenza stampa dopo i nuovi avvistamenti notturni di droni, che dietro l’incidente c’è un attore professionista. Si tratta, ha deto, di un attacco “sistematico” e lo descrive come “ibrido”. Le forze armate danesi, aggiunge, hanno la capacità di abbattere i droni, ma al momento non esiste una minaccia militare diretta contro la Danimarca. Lo riporta Bbc.

