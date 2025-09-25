Ministro danese sui droni: ‘impariamo lezioni dall’Ucraina’

agenzia

Priorità sviluppare tecnologie per difendere l'Europa da droni

STOCCOLMA, 25 SET – “Possiamo constatare che sabotaggi, attacchi informatici e altre forme di attacchi ibridi sono una parte sempre più presente nella nostra realtà europea” ha dichiarato il ministro di giustizia danese Peter Hummelgaard. Il ministro, parlando con i giornalisti stamattina in seguito all’avvistamento di droni nei pressi di cinque aeroporti danesi ieri notte, ha sottolineato che il governo danese sta facendo il possibile per contrastare questi episodi, in stretta collaborazione con partner internazionali. La Danimarca intende inoltre introdurre nuove leggi più specifiche per regolamentare l’uso dei droni: “Il periodo in cui chiunque possa usare un drone liberamente in Danimarca senza registrarsi è finito” ha sottolineato. La difesa danese ha deciso di non abbattere i droni ieri notte anche per via della mancanza di strumentazione specifica in grado di colpire obbiettivi così piccoli. Da qui l’esigenza d’investire in nuove tecnologie per l’identificazione e la possibile neutralizzazione di droni: “La tecnologia si sviluppa in continuazione” ha rimarcato il ministro della difesa danese Troels Lund Poulsen “Le lezioni che abbiamo imparato dall’Ucraina è che quel che possiamo trovare oggi potrebbe essere diverso da quello che riscontriamo tra tre settimane. Quindi dobbiamo adattarci continuamente a gli sviluppi in collaborazione coi nostri amici in Ucraina che hanno molta esperienza sul fronte della difesa dai droni.” Le autorità danesi ora lavoreranno all’interno della cornice Nato e dell’Unione Europea per rinforzare la capacità europea di difendersi da droni.

