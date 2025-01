Ministro degli Esteri Panama, ‘il Canale non è acquistabile’

agenzia

'È la religione che ci unisce'

PANAMA, 10 GEN – “Per i panamensi, il Canale non è acquistabile”. ‘E stata questa la risposta del ministro degli Esteri del Paese centroamericano, Javier Martínez-Acha, quando gli è stato chiesto dell’iniziativa del rappresentante repubblicano Dusty Johnson di presentare un disegno di legge con l’idea di autorizzare il presidente eletto, Donald Trump, ad acquistare la rotta interoceanica e restituirla al controllo statunitense. Martínez-Acha ha sottolineato che per i panamensi il Canale “è la religione che ci unisce” e ha aggiunto che la via d’acqua è anche una risorsa del Paese che serve con successo l’intera comunità internazionale, in particolare gli Stati Uniti.

