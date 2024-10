Ministro iraniano Araghchi in Egitto, prima visita da 11 anni

agenzia

ROMA, 17 OTT – Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è oggi al Cairo nell’ambito di un tour nella regione che lo ha già portato in Giordania e lo vedrà nei prossimi giorni in Turchia. Al centro dei colloqui, nella prima visita di una autorità iraniana in Egitto in 11 anni, la cooperazione tra Egitto e Iran, nonché gli ultimi sviluppi nella regione, in particolare in Libano e nella Striscia di Gaza. Araghchi è arrivato ieri sera nella capitale egiziana Il Cairo a capo di una delegazione diplomatica, affermano fonti aeroportuali all’ANSA, proveniente dalla Giordania. Ieri mattina, il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdel Aty ha dichiarato che la visita di Araghchi al Cairo “fa parte degli sforzi dell’Egitto per ridurre e prevenire l’escalation e per raggiungere un immediato cessate il fuoco a Gaza e in Libano”.

