Ministro somalo, ‘italiani tornino, per rinvigorire l’economia’

agenzia

'Progressi economici guidati principalmente dal settore privato'

ROMA, 26 NOV – “Spero che gli italiani, nostri maggiori sostenitori in passato, tornino in Somalia e rinvigoriscano l’economia somala”: lo ha detto all’ANSA Ali Mohamed Omar, ministro degli Esteri della Somalia, durante la X edizione di ‘Rome Med – Dialoghi Mediterranei’, evento organizzato da Farnesina e Ispi. “Negli ultimi due anni abbiamo fatto enormi progressi economici”, ha aggiunto parlando dei cambiamenti registrati nella capitale Mogadiscio e di un avanzamento “guidato principalmente dal settore privato”, sottolineando anche il ruolo della “diaspora somala, che sta tornando con conoscenze e risorse”. A proposito della sicurezza nel Paese e nella regione, il ministro somalo ha dichiarato che “la soluzione a lungo termine è supportare la Somalia e lo Yemen” in aiuto dei rispettivi governi e delle loro infrastrutture. Gli Houthi, infatti, danno “supporto ad Al-Shabaab in termini di tecnologia e di forniture di armi”, quindi il gruppo yemenita “ha un impatto diretto sulla Somalia dal punto di vista economico e della sicurezza” sommandosi agli elementi “terroristici” già presenti in Somalia, tra cui anche l’Isis.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA