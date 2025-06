Minsk, Tikhanovsky e gli altri liberati su richiesta Trump

agenzia

Portavoce Lukashenko, 'tra loro anche un americano'

MOSCA, 21 GIU – Serghei Tikhanovsky e gli altri 13 prigionieri rilasciati oggi in Bielorussia sono stati liberati su richiesta di Donald Trump. Lo ha detto la portavoce del presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, Natalia Eismont, alla Tass. “La maggior parte di loro sono stranieri, tra cui due cittadini giapponesi, tre polacchi, due lettoni, oltre a cittadini di Estonia, Svezia e Stati Uniti. Anche alcuni bielorussi sono sulla lista. Sono stati condannati per attività estremiste e terroristiche. Tikhanovsky è tra loro. Il presidente ha deciso di rilasciare Tikhanovsky esclusivamente per motivi umanitari, per riunire la famiglia”, ha affermato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA