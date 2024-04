agenzia

Prima del voto sulla risoluzione per la tregua immediata a Gaza

NEW YORK, 25 MAR – Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha tenuto un momento di silenzio in memoria delle vittime degli attentati a Mosca, in Russia, prima di votare la risoluzione sul cessate il fuoco a Gaza.

