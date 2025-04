agenzia

Sirene in tutto il centro del Paese nel giorno di Pesach

TEL AVIV, 13 APR – L’allarme per l’arrivo di un missile dallo Yemen è scattato nel pomeriggio di Pesach, la Pasqua ebraica, a Tel Aviv e in tutto il centro di Israele. L’aeroporto Ben Gurion è stato chiuso. I voli in fase d’atterraggio sono stati allontanati dallo spazio aereo sopra l’aeroporto.

