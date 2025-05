Missile dallo Yemen colpisce area aeroporto di Tel Aviv

agenzia

Idf,'la difesa antiaerea non è riuscita ad abbatterlo'.Un ferito

TEL AVIV, 04 MAG – Un missile balistico lanciato dallo Yemen ha colpito l’area interna al perimetro dell’aeroporto di Tel Aviv. Lo riferisce l’Idf, la difesa aerea non è riuscita a intercettare il missile. I media locali segnalano un ferito. Le sirene d’allarme hanno suonato poco prima delle 9 a Tel Aviv e in altre zone di Israele dopo la segnalazione di un missile in arrivo dallo Yemen. L’aeroporto Ben Gurion è stato chiuso e poi brevemente riaperto, mentre l’Idf faceva sapere che “a seguito dell’allerta, sono stati fatti vari tentativi di intercettare un missile lanciato dallo Yemen”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA