Missili dall’Iran: in Israele suonano le sirene d’allarme

Confilitto

A Tel Aviv le case tremano per le deflagrazioni

Le sirene d’allarme stanno suonando nel centro e nel nord di Israele per un’ondata di 20 missili dall’Iran. Esplosioni si sono udite a Tel Aviv, dove le case hanno tremato nel centro della città per la potenza delledeflagrazioni.

I soccorritori stanno rispondendo alle segnalazioni di impatti di missili balistici in tutto il Paese a seguito dell’ultimo attacco dell’Iran. Lo riporta il Times of Israel sottolineando che il Comando delfronte interno ha emesso una rara allerta nazionale. E sempre i soccorritori israeliani riferisconodi due feriti gravi ad Haifa, un sedicenne e un uomo di 54 anni, in seguito a un probabile colpo diretto di un raid iraniano. Lo scrive Ynet.

