Missili iraniani sulla base Usa in Qatar, botta e risposta tra regime islamico e Casa bianca

Il bilancio

Ma Washington e Doha erano stati avvertiti: «Tutti intercettatì»

Dopo meno di 48 ore dal diluvio di fuoco americano sui siti nucleari iraniani, la vendetta degli ayatollah si è consumata contro la base Usa in Qatar, ma la rappresaglia è stata volutamente misurata e ampiamente preannunciata.

L’attacco è stato sferrato con dieci missili su Al Udeid, la più grande struttura militare statunitense in Medio Oriente che conta più di 10.000 soldati ed ospita lo Us Central Command e altre forze alleate. «Sei di loro hanno colpito la base», hanno rivendicato i pasdaran. «Tutti intercettati e nessun morto o ferito», ha replicato un portavoce qatarino. Mentre il New York Times parla addirittura di raid «coordinati» tra Teheran e Doha, così da evitare vittime e rendere la risposta della Repubblica islamica puramente simbolica. L’allerta massima è scattata anche in Iraq, ma il lancio di un missile diretto verso una struttura americana nel Paese annunciato in un primo momento è stato in seguito smentito da Baghdad e dai militari statunitensi. Mentre colpi di mortaio delle milizie filo-Teheran sono caduti su un compound in Siria.