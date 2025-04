Missione Pe in Ungheria, ‘Pride si svolga pacificamente’

agenzia

Strik,Commissione chieda misura provvisoria a Corte di giustizia

BRUXELLES, 16 APR – “Per garantire il diritto di riunione e chiarire che l’Ue è pronta a difendere i valori dell’Unione, questa delegazione ha inviato una lettera alla Commissione europea per sollecitarla a chiedere una misura provvisoria alla Corte di giustizia nella causa Lgbt in corso, per ottenere una sentenza in tempo utile affinché il Pride possa svolgersi in Ungheria legalmente e pacificamente”. Lo ha detto l’europarlamentare olandese dei Verdi Tineke Strik, capo delegazione della missione della commissione Libertà civili del Parlamento europeo a Budapest. “Nel suo discorso di un mese fa, Viktor Orban ha annunciato ulteriori piani per limitare le attività della società civile, in particolare il diritto di riunione, mettendo in pericolo anche la libertà di espressione, valori fondamentali dell’Ue. Si tratta di uno sviluppo molto grave e la prima vittima sarà il Pride, vietato da una nuova legge che colpisce la comunità Lgbt, già pesantemente sotto attacco”, ha aggiunto.

