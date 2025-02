agenzia

Il riferimento Make India Great Again e Make America Great Again

NEW YORK, 13 FEB – Il premier indiano Narendra Modi invita Donald Trump in India. L’invito è arrivato nel corso della conferenza stampa congiunta dopo l’incontro alla Casa Bianca. “Quando Miga (Make India Great Again) incontra Maga (Make America Great Again), abbiamo Mega”, afferma Modi.

