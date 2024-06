Modi rivendica vittoria, ‘impresa storica’

agenzia

Ma per Rahul Gandhi gli elettori lo hanno punito

NUOVA DELHI, 04 GIU – Il primo ministro indiano Narendra Modi ha rivendicato sui social la vittoria per il terzo mandato. “La gente ha riposto la propria fiducia nell’Nda (Alleanza Nazionale Democratica) per la terza volta consecutiva”, ha scritto Modi sulla piattaforma di social media X. “Questa è un’impresa storica nella storia dell’India”. ‘Gli elettori hanno punito la protervia del Bjp’: lo ha detto Rahul Gandhi in una affollatissima conferenza stampa, nel quartier generale del partito del Congresso, mentre all’esterno centinaia di militanti festeggiano il risultato con bandiere, canti e tamburi. “Non avevamo mai avuto dubbi sul fatto che gli indiani avrebbero dato la risposta giusta”. A metà circa dello scrutinio, i risultati ufficiali delle votazioni indiane, che continuano ad affluire da questa mattina con insolita lentezza rispetto alle passate elezioni, confermano infatti ancora la vittoria per la coalizione guidata dal Bjp del premier Modi. Una vittoria, però, fortemente ridimensionata, con 294 seggi alla Nda, mentre il fronte delle opposizioni I.n.d.i.a è sui 230-231 seggi, risultato che sconvolge tutte le anticipazioni degli exit poll. Per via dei testa a testa in moltissimi collegi, i risultati definitivi saranno disponibili, nella migliore delle ipotesi, solo nel cuore della notte.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA