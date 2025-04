Moglie di Netanyahu, a Gaza meno di 24 ostaggi ancora vivi

agenzia

Corregge il premier durante un incontro pubblico

ROMA, 29 APR – Un video pubblicato dall’ufficio del primo ministro mostra la moglie del premier, Sara Netanyahu, che sussurra che a Gaza ci sono meno di 24 ostaggi ancora vivi, informazione che non è di dominio pubblico. Lo riporta il Times of Israel. Il commento è stato rilasciato durante un incontro tenutosi lunedì tra il premier Benjamin Netanyahu e i sostenitori del 77° anniversario dell’indipendenza di Israele. “Ci sono fino a 24 vivi, fino a 24 vivi”, dice Netanyahu nel video, menzionando gli sforzi per restituire i 59 ostaggi rimasti a Gaza. “Meno”, sussurra Sara.

