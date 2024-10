Moldavia matematica vittoria Sì al referendum pro-Ue

agenzia

In testa con 50,3%, mancano 19 sezioni ma sorpasso impossibile

BRUXELLES, 21 OTT – E’ matematica la vittoria del Sì al referendum pro-Ue in Moldavia, anche se mancano ancora i dati da 19 seggi e il responso della Commissione elettorale. E’ quanto risulta dai dati rilanciati dal sito alegeri.md dell’associazione per la democrazia partecipativa Adept. Da un paio d’ore non è accessibile online il dato della Commissione elettorale. Con 2.200 sezioni scrutinate su 2.219 il Sì è in testa al 50,31% e 742.819 voti. Il No ha 733.711 voti e il 49,69%. Manca dunque la scelta di 2.423 votanti mentre lo scarto a favore del sì è di 9.108 voti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA