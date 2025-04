Mollicone a Expo 2025 Osaka, ‘grazie al lavoro di tutti’

agenzia

'L'Italia è la potenza nella geopolitica della bellezza'

OSAKA, 13 APR – “Questo padiglione racconta in maniera sincronica e sintetica la bellezza, la potenza, l’eccellenza e l’innovazione dell’Italia e lo fa confermando ancora una volta che l’Italia è la potenza nella geopolitica della bellezza”. Lo ha detto all’ANSA Federico Mollicone, presidente della Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati, all’inaugurazione del Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka. Per Mollicone “è un onore essere qui per sostenere il lavoro di questi mesi, per sostenere e considerare e vedere quanto è stato fatto per rappresentare al meglio l’Italia, dal commissario Vattani all’architetto Cucinella, a tutti i ragazzi coinvolti, a tutte le aziende italiane coinvolte e crediamo di esserci riusciti”.

