Mollicone a Expo Osaka, rafforzare partnership pubblico-privato

Presidente Commissione cultura ad evento Padiglione Italia

OSAKA, 14 APR – In questa sede, oggi, si pone un tema fondamentale nella gestione del comparto culturale e creativo italiano: la necessità di ridefinire un modello di sostegno alla cultura in Italia per garantire una crescita sostenibile del settore”. Lo ha sottolineato Federico Mollicone, presidente della Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei Deputati durante il suo intervento all’evento Sistema Cultura Venezia dentro al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka. Per Mollicone serve, da una parte, “apertura del soggetto pubblico a quello privato” e dall’altra “responsabilità delle imprese di essere un motore di crescita non solo economica, ma anche civile, sociale e culturale nell’ottica di restituire valore e valori alla società”.

