Mollicone consegna a Vattani medaglia per il Padiglione Italia

Il Commissario a Expo 2025 Osaka: 'Grazie al lavoro di tutti'

OSAKA, 16 APR – Federico Mollicone, presidente della Commissione cultura, scienza e istruzione, in rappresentanza della Camera dei Deputati, ha consegnato al Commissario generale per l’Italia all’Expo 2025 Osaka Mario Vattani una medaglia della Camera dei Deputati per il lavoro svolto al Padiglione Italia. Questo premio rappresenta “la stima, la vicinanza e anche l’orgoglio di appartenere allo stesso Paese, alla stessa nazione” ha affermato Mollicone. La medaglia “è un riconoscimento a tutte le persone che hanno contribuito” a far sì che il Padiglione Italia venisse realizzato, ha voluto rimarcare Vattani, sottolineando “l’importanza di aver avuto in questi primi giorni i rappresentanti del Parlamento italiano”. “Noi diamo alcune risposte, vediamo alcune intuizioni, ma sicuramente il lavoro dei nostri legislatori, il pensiero dei nostri legislatori e la visione reciproca ci porteranno ad avere un’eredità di Expo 2025 Osaka” ha aggiunto Vattani. Il Commissario ha infine ricordato il forte impegno del Commissariato e il ruolo strategico del Padiglione Italia per la promozione dell’Italia su mercati esteri complessi e ad alto potenziale, come quello asiatico.

