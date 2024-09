agenzia

Ministro esteri avvisa contro coinvolgimenti in guerra Ucraina

WASHINGTON, 28 SET – Nel suo intervento all’assemblea generale dell’Onu il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov ha messo in guardia contro il coinvolgimento di altri nella guerra in Ucraina, avvertendo del pericolo di “provare a combattere per la vittoria contro una potenza nucleare'”.

